Юрий Сёмин: частота травм Захаряна необъяснима, но ничего хорошего в этом нет

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о травме российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. В пятницу, 14 марта, в испанском клубе сообщили, что Захарян досрочно покинул тренировку из-за болевых ощущений.

«Частота травм Захаряна необъяснима. Мне сложно об этом рассуждать. Конечно, это расстраивает. Футболист должен играть и не должен болеть — от этого не улучшаются кондиции. Теперь нужно начинать сначала. Арсену нужно вылечиться и начинать работу заново: набирать кондиции, форму.

Спортивная профессия чревата травмами и большими сложностями. Почему это происходит? Могут сказать только в команде. В этой ситуации нет ничего хорошего, потому что игроку платят деньги и хотят, чтобы он развивался. Не вижу ничего хорошего в этом плане», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.