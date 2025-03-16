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«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: во сколько начнётся финал Кубка лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 марта, состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Игра не будет показана в прямом эфире на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На полуфинальной стадии соревнования «Ливерпуль» прошёл «Тоттенхэм», победив лондонский клуб по сумме двух встреч со счётом 4:1. На аналогичной стадии «Ньюкасл» выбил из турнира «Арсенал», обыграв его со счётом 4:0 по итогам двух матчей.

«Красные» являются действующими победителями Кубка английской лиги. В финале минувшего розыгрыша турнира они победили «Челси» со счётом 1:0.

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