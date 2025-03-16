Нападающий «Локомотива» Сулейманов: хочется играть больше, но тренерский штаб всё видит

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался относительного своего игрового времени на поле.

«Хотелось бы играть больше. Я внутри себя хочу многого, но тренерский штаб всё видит снаружи: каков я, каковы силы и как выгляжу на поле.

Нужно прибавлять во всём — всегда что-то найдётся (улыбается)», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Сулейманов сыграл за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.