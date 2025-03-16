Генич отреагировал на дебютный гол Гуарирапы за ЦСКА в матче с «Акроном»
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Спортивный комментатор и ведущий Константин Генич поделился впечатлениями от дебютного гола нападающего Сауля Гуарирапы за московский ЦСКА в матче с тольяттинским «Акроном» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36' 0:2 Гуарирапа – 59' 1:2 Хубулов – 64'
«Гуарирапа!!! Ну наконец-то!!!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
В нынешнем сезоне Гуарирапа сыграл за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 1 млн.
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