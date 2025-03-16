Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА продлил беспроигрышную серию до семи матчей во всех турнирах

ЦСКА продлил беспроигрышную серию до семи матчей во всех турнирах
Комментарии

Победив «Акрон» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1), ЦСКА продлил беспроигрышную серию до семи матчей во всех соревнованиях.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

В последних матчах в чемпионате России и Фонбет Кубке России красно-синие обыграли московское «Динамо» (2:1), «Химки» (1:0), «Факел» (1:0), «Рубин» (3:0), а также сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и «Рубином» (2:2).

После 21 матча Российской Премьер-Лиги подопечные Марко Николича набрали 38 очков и на текущий момент занимают шестое место, отставая от первой строчки на пять очков. В следующем туре ЦСКА встретится с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 29 марта.

Материалы по теме
Вратарь ЦСКА Акинфеев опередил Соболева по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android