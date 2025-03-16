ЦСКА продлил беспроигрышную серию до семи матчей во всех турнирах
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Победив «Акрон» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1), ЦСКА продлил беспроигрышную серию до семи матчей во всех соревнованиях.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36' 0:2 Гуарирапа – 59' 1:2 Хубулов – 64'
В последних матчах в чемпионате России и Фонбет Кубке России красно-синие обыграли московское «Динамо» (2:1), «Химки» (1:0), «Факел» (1:0), «Рубин» (3:0), а также сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и «Рубином» (2:2).
После 21 матча Российской Премьер-Лиги подопечные Марко Николича набрали 38 очков и на текущий момент занимают шестое место, отставая от первой строчки на пять очков. В следующем туре ЦСКА встретится с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 29 марта.
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
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