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«Команду уже кто-то списал». Самедов отреагировал на судейство в игре «Факел» — «Оренбург»

«Команду уже кто-то списал». Самедов отреагировал на судейство в игре «Факел» — «Оренбург»
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Старший селекционер воронежского «Факела» Александр Самедов прокомментировал красную карточку Дилана Мертенса, показанную ему во втором тайме матча с «Оренбургом» (0:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Божин – 90+5'    
Удаления: нет / Мертенс – 53'

— Александр, как вам судейство в последних матчах «Факела? Две прямые красные в двух играх подряд, при этом первая уже признана ошибочной.
— У меня есть ощущение, что «Факел» уже кто-то списал. Пора тренерскому штабу целенаправленно отрабатывать игру вдесятером, видимо.

А если говорить серьёзно, то, по моим ощущениям, к команде относятся предвзято. Опять крайне нефутбольное решение. Удаление за неумышленный наступ, когда не было явной агрессии, да ещё во второй игре подряд на фоне тяжелейшей борьбы за выживание…

С кем я только ни говорил, все убеждены, что это жёлтая карточка, а не красная. И снова не работает VAR, который должен такие решения отменять. Я не знаю, с чем это связано и как это объяснить. Это уже смехотворно.

И ваш вопрос я хочу переадресовать тем, кто отвечает за арбитраж, и вообще всей футбольной общественности — так что же происходит с судейством на матчах «Факела»? — приводит слова Самедова Sport24.

После 21 сыгранного матча «Факел» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Дмитрия Пятибратова сыграют с «Краснодаром». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляют «быки», у которых 43 очка.

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