Игорь Колыванов: пусть Захарян возвращается в «Динамо», «Реал Сосьедад» — не его команда

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов считает, что полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну целесообразно вернуться в стан бело-голубых. В пятницу, 14 марта, в испанском клубе сообщили, что Захарян досрочно покинул тренировку из-за болевых ощущений.

«У Захаряна всё как обычно. Не надо было вообще продавать его из «Динамо». Парень не готов играть на таком уровне — скорости совершенно другие. Опять пропустит месяц — как раз сезон закончится и уйдёт в отпуск. Пусть в «Динамо» возвращается! «Реал Сосьедад» — не его команда. Каждые два месяца получает травмы — это что? Я не слышал, чтобы такое было в 20 лет. Мне жалко парня. Арсен одарённый и талантливый футболист», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Захарян является выпускником академии «Динамо».

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