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Представители Неймара ответили на обвинения игрока в связях с эскортницами

Представители Неймара ответили на обвинения игрока в связях с эскортницами
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Представители нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Неймара ответили на обвинения в том, что футболист проводил время с эскортницами на вечеринке в день матча с «Коринтиансом» (1:2).

Ранее журналист Лео Диас взял интервью у эскорт-модели Ани Авуады, в котором она заявила о сексуальных отношениях с Неймаром и ещё одной девушкой, а также о том, что отец футболиста заплатил второй девушке около € 13 тыс. за молчание.

«Мы запросили доказательства платежа в PIX (онлайн-система банковских переводов в Бразилии — Прим. «Чемпионата»), который якобы был направлен девушке, утверждающей, что это был депозит, сделанный отцом Неймара. И нам подтвердили, что это ложь.

В связи с этим мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Мы сожалеем о том, что необоснованные слухи имеют такие последствия и достигают такого уровня», – приводит заявление стороны Неймара UOL.

Отмечается, что отец футболиста намерен подать на журналиста в суд.

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