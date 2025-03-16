«Арсенал» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

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Сегодня, 16 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана (Ланкшир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальяйнс, Эдегор, Парти, Райс, Мерино, Льюис-Скелли, Троссард, Мартинелли.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Фофана, Колуилл, Кукурелья, Бадьяшиль, Кайседо, Фернандес, Нкунку, Санчо, Нету.

После 28 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 49 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков после 29 матчей.