Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана (Ланкшир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальяйнс, Эдегор, Парти, Райс, Мерино, Льюис-Скелли, Троссард, Мартинелли.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Фофана, Колуилл, Кукурелья, Бадьяшиль, Кайседо, Фернандес, Нкунку, Санчо, Нету.

После 28 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 49 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков после 29 матчей.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Миранчук против Месси, финал «Ливерпуля» и суперматч в Испании. Топ-игры выходных
Рейтинг
Миранчук против Месси, финал «Ливерпуля» и суперматч в Испании. Топ-игры выходных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android