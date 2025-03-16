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«Рубин» — «Пари НН»: Зотов открыл счёт в матче на 72-й минуте

«Рубин» — «Пари НН»: Зотов открыл счёт в матче на 72-й минуте
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В эти минуты идёт матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Пари НН». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зотов – 72'    

На 72-й минуте счёт в матче открыл полузащитник казанской команды Александр Зотов.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 29 очков за 20 матчей. «Пари НН» заработал 19 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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