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Акинфеев: не обидно, что пропустил в игре с «Акроном». Обиднее было бы пропустить от Дзюбы

Акинфеев: не обидно, что пропустил в игре с «Акроном». Обиднее было бы пропустить от Дзюбы
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказал своё отношение к тому, что он пропустил гол в матче 21-го тура чемпионата России с «Акроном» (1:2). В этой встрече 38-летний голкипер отметится результативной передачей на нападающего Сауля Гуарирапу.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

– У вас голевая передача.
– Я играю с давних времён, и многие не помнят, что у меня много передач было: и голевых, и предголевых. Но дело в том, что теперь, оказывается, Сауль может забить только с моего паса. Дай бог, чтобы его прорвало. Самое главное — мы выиграли. Был тяжёлый матч. Предыдущий матч, когда «Акрон» играл здесь с «Крыльями», я смотрел и понимал, что нас ждёт. Всё то же самое было. Очень тяжело играть, когда Дзюба в нападении и очень хорошие подачи. Поэтому колоссальная радость от этой победы есть.

– Вы пропустили впервые в 2025 году. Не обидно?
– Нет, не обидно. Обиднее было бы от Артёма [Дзюбы] пропустить. Слава богу, он все свои рекорды побил, — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

В этом матче в составе тольяттинской команды играл нападающий Артём Дзюба, который отметился 234-м мячом в своей карьере во встрече 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2). Таким образом, Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в истории. В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:3) 36-летний нападающий забил 235-й гол в карьере.

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