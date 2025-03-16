«Надеюсь, подлатаю». Круговой — о сломанном зубе в матче ЦСКА с «Акроном»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой поподробнее рассказал о сломанном зубе в матче московского ЦСКА с тольяттинском «Акроном» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

— Что с зубом будешь делать?

— Не знаю. Это зуб мудрости, всё равно удалять надо было. А так — половина раскрошилась. Десна немного беспокоит сейчас, нажимаю — начинает свистеть. Надеюсь, подлатаю. На самом деле, стоматологов боюсь, потому что в детстве был неприятный инцидент, на всю жизнь запомнил.

— Тут удалять только, вариантов нет.

— Ну да, — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Круговой сыграл за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3 млн.