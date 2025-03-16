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«Надеюсь, подлатаю». Круговой — о сломанном зубе в матче ЦСКА с «Акроном»

«Надеюсь, подлатаю». Круговой — о сломанном зубе в матче ЦСКА с «Акроном»
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой поподробнее рассказал о сломанном зубе в матче московского ЦСКА с тольяттинском «Акроном» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

— Что с зубом будешь делать?
— Не знаю. Это зуб мудрости, всё равно удалять надо было. А так — половина раскрошилась. Десна немного беспокоит сейчас, нажимаю — начинает свистеть. Надеюсь, подлатаю. На самом деле, стоматологов боюсь, потому что в детстве был неприятный инцидент, на всю жизнь запомнил.

— Тут удалять только, вариантов нет.
— Ну да, — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Круговой сыграл за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3 млн.

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