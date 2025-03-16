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Нападающий «Химок» Мирзов: за игру Дзюбы всё говорит статистика

Нападающий «Химок» Мирзов: за игру Дзюбы всё говорит статистика
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Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос, считает ли форварда «Акрона» Артёма Дзюбу лучшим нападающим российского футбола.

«Если Дзюба стремится побить рекорды по забитым мячам, то, конечно, он является лучшим нападающим российского футбола. Как я вам сейчас могу сказать нет, если за него говорит статистика? Может быть, его можно назвать лучшим нападающим РПЛ, но лучшим игроком я считаю Андрея Аршавина, это сто процентов», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее 36-летний форвард забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола.

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