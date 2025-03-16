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«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
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Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар

Стартовые составы команд.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Сутормин, Кучаев, Комаров, Шанталий, Мохебби, Комличенко, Голенков.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Кайо, Оласа, Коста, Черников, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Олусегун.

В минувшем туре жёлто-синие победили «Оренбург» со счётом 2:1, а «быки» обыграли «Пари НН» со счётом 3:0.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 20 матчей. «Краснодар» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Зенит», который также набрал 43 очка.

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Турнирная таблица РПЛ
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