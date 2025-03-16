«Урал» одержал победу над «Черноморцем» в домашнем матче Первой лиги
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Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и новороссийский «Черноморец». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Сараев из Санкт-Петербурга. «Урал» одержал победу со счётом 2:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Мосин – 6' 2:0 Кузнецов – 36' 2:1 Иванов – 57'
На шестой минуте счёт во встрече открыл защитник хозяев Егор Мосин. На 36-й минуте Даниил Кузнецов увеличил преимущество своей команды. На 57-й минуте Егор Иванов отыграл один мяч.
«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 41 очко за 24 матча. «Черноморец» заработал 40 очков после аналогичного количества игр и располагается на пятой строчке.
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