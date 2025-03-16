Акинфеев отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Акроном». Игорь отдал голевую передачу

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с тольяттинским «Акроном» (2:1). Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

«Друзья, всем большой привет. Ну что, завершился матч, очень счастлив, что мы выиграли. Взяли три очка. Как обычно, не знаю, справедливо или нет, это вам решать. Статуэтка из Самары. Ну и, конечно же, я теперь понял одну вещь, что Сауль [Гуарирапа] может забивать только с моих передач.

Поэтому надеюсь, что его прорвёт. И в следующих матчах у нас будет тандем и хорошая связка. И он ещё много-много пользы принесёт. Он много голов забьёт. Всех с победой. Хорошего вечера», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

22 марта ЦСКА сыграет товарищеский матч с сербским «Партизаном».