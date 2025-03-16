Игорь Колыванов высказался о поражении «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Локомотив» принимал на своём поле московское «Динамо» (2:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Динамо» провело шикарный первый тайм, а «Локомотив» отрезками играл достаточно неплохо. Не знаю, что случилось с «Динамо» во втором тайме: подсели, было предостаточно брака.

В первом тайме в три или четыре передачи выходили из обороны, создавали моменты. Второй тайм получился скомканный и сумбурный. Второй гол «Локомотива» получился достаточно курьёзным. Бывают такие матчи.

Если результат не будет устраивать руководство, под любым тренером зашатается кресло. Тут не может быть по-другому. Личка пытается, и его команда играет в симпатичный футбол. С Тюкавиным «Динамо» забило бы на пару голов побольше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.