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Николич — о матче с «Акроном»: после счёта 2:0 в пользу ЦСКА началась игра туда‑сюда

Николич — о матче с «Акроном»: после счёта 2:0 в пользу ЦСКА началась игра туда‑сюда
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о минувшем матче 21-го тура чемпионата России, в котором его команда обыграла тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1. В составе красно-синих голами отметились нападающие Кирилл Глебов и Сауль Гуарирапа.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

«Важно побеждать, мы уже выдали удачную мини‑серию. Это смотрится неплохо. Забиваем, мало пропускаем. Парни молодцы. Мы довольны. Очень рады за Глебова и Гуарирапу. Оба показали, что на них можно рассчитывать.

Игра была очень динамичная, боевая. Но, по‑моему, мы контролировали ход встречи до счёта 2:0. А потом началась игра туда‑сюда. Могли забить пять и сами пропустить три. Нужно было более спокойно закончить игру», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча Российской Премьер-Лиги подопечные сербского специалиста набрали 38 очков и на текущий момент занимают шестое место, отставая от первой строчки на пять очков. «Акрон» после аналогичного количества игр заработал 25 очков и располагается на девятой строчке. В следующем туре ЦСКА встретится с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 29 марта. Тольяттинская команда сыграет с «Ростовом» (31 марта).

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