Игрок «Челси» Палмер впервые в текущем сезоне не попал в заявку на матч АПЛ
Поделиться
Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер не попал в заявку на матч 29-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», об этом сообщается на официальном сайте «синих». Встреча между командами пройдёт сегодня, 16 марта. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Лондон
Перерыв
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Мерино – 20'
Таким образом, прерывается рекорд Палмера по выходу в стартовом составе во всех играх лиги за «Челси» в этом сезоне. 22-летний футболист появлялся в старте в предыдущих 28 матчах.
В этом сезоне полузащитник провёл в составе «Челси» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
17:23
-
17:12
-
17:05
-
17:04
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:45
-
16:45
-
16:43
-
16:34
-
16:33
-
16:33
-
16:30
-
16:23
-
16:21
-
16:15
-
16:10
-
16:06
-
15:58
-
15:54
-
15:46
-
15:45
-
15:38
-
15:36
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:22
-
15:20
-
15:15
-
15:15
-
15:13
-
15:07
-
15:00