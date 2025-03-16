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Игрок «Челси» Палмер впервые в текущем сезоне не попал в заявку на матч АПЛ

Игрок «Челси» Палмер впервые в текущем сезоне не попал в заявку на матч АПЛ
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Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер не попал в заявку на матч 29-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», об этом сообщается на официальном сайте «синих». Встреча между командами пройдёт сегодня, 16 марта. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Лондон
Перерыв
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Мерино – 20'    

Таким образом, прерывается рекорд Палмера по выходу в стартовом составе во всех играх лиги за «Челси» в этом сезоне. 22-летний футболист появлялся в старте в предыдущих 28 матчах.

В этом сезоне полузащитник провёл в составе «Челси» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами.

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