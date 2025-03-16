Игрок «Челси» Палмер впервые в текущем сезоне не попал в заявку на матч АПЛ

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер не попал в заявку на матч 29-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», об этом сообщается на официальном сайте «синих». Встреча между командами пройдёт сегодня, 16 марта. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, прерывается рекорд Палмера по выходу в стартовом составе во всех играх лиги за «Челси» в этом сезоне. 22-летний футболист появлялся в старте в предыдущих 28 матчах.

В этом сезоне полузащитник провёл в составе «Челси» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами.