«Настроение ужасное». Дзюба поделился эмоциями после поражения «Акрона» от ЦСКА в РПЛ

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своём настроении после поражения тольяттинской команды в матче 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2).

«Настроение ужасное. Надеюсь, нахождение в сборной его исправит», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В четверг, 13 марта, 36-летний нападающий был включён в окончательный состав российской национальной команды на мартовский сбор, в рамках которого 19 марта она проведёт товарищескую игру с Гренадой, а 25 марта встретится с Замбией.

Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. На текущий момент Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды.

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