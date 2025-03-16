Акинфеев — о награде лучшего игрока матча: статуэток у меня много. Хочу рыбу, раков

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал получение награды лучшего игрока матча с тольяттинским «Акроном» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игорь отдал голевую передачу на нападающего Сауля Гуарирапу на 60-й минуте. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

— У вас было предложение заменить статуэтку на что-то?

— Да. Статуэток у меня много. Я хочу рыбу, раков. В следующий раз, дай бог, если получится, жду такого подарка.

— «Акрон» перестроился во втором тайме. Он за счёт этого стал играть активнее или ЦСКА просел?

— Я думаю, и «Акрон» хорошо играл, и, давайте объективно, не самый лучший наш матч. Боевая игра, честно скажу, — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и девять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

22 марта ЦСКА сыграет товарищеский матч с сербским «Партизаном».