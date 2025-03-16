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Акинфеев — о награде лучшего игрока матча: статуэток у меня много. Хочу рыбу, раков

Акинфеев — о награде лучшего игрока матча: статуэток у меня много. Хочу рыбу, раков
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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал получение награды лучшего игрока матча с тольяттинским «Акроном» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игорь отдал голевую передачу на нападающего Сауля Гуарирапу на 60-й минуте. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

— У вас было предложение заменить статуэтку на что-то?
— Да. Статуэток у меня много. Я хочу рыбу, раков. В следующий раз, дай бог, если получится, жду такого подарка.

— «Акрон» перестроился во втором тайме. Он за счёт этого стал играть активнее или ЦСКА просел?
— Я думаю, и «Акрон» хорошо играл, и, давайте объективно, не самый лучший наш матч. Боевая игра, честно скажу, — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и девять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

22 марта ЦСКА сыграет товарищеский матч с сербским «Партизаном».

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