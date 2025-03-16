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Вратарь «Ахмата» Ульянов объяснил, с чем связан хороший старт команды после сборов

Вратарь «Ахмата» Ульянов объяснил, с чем связан хороший старт команды после сборов
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Вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов рассказал, чем обусловлен хороший старт грозненской команды после зимних сборов. После возобновления РПЛ «Ахмат» провёл три матча, в которых один раз одержал победу и дважды сыграл вничью.

«Мы хорошо провели зимние сборы, поэтому не проигрываем в официальных матчах. В Турции было три сбора, которые прошли очень продуктивно. Было много физической работы и футбола, поэтому мы максимально готовы к весне — все выдерживают не только 90 минут, но и все 120, если бы столько играли. Все футболисты на сборах набрали игровой тонус. Даже в матче с «Краснодаром» вышел абсолютно другой состав, но все также были физически готовы и отпахали всю игру», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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