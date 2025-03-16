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Венеция — Наполи, результат матча 16 марта 2025, счёт 0:0, Серия А 2024-2025

«Наполи» и «Венеция» не выявили победителя в матче 29-го тура Серии А
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Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Венеция» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани из Рима. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 0
Наполи
Неаполь

Команды не забили ни одного мяча. Всего в матче было показано три жёлтые карточки.

После 29 туров «Венеция» располагается на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает второе место. Команда Антонио Конте заработала 61 очко. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Интер», у которого 61 очко после 28 встреч.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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