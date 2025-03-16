«Наполи» и «Венеция» не выявили победителя в матче 29-го тура Серии А

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Венеция» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани из Рима. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды не забили ни одного мяча. Всего в матче было показано три жёлтые карточки.

После 29 туров «Венеция» располагается на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает второе место. Команда Антонио Конте заработала 61 очко. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Интер», у которого 61 очко после 28 встреч.