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Игорь Акинфеев сделал третью результативную передачу в РПЛ с 2009 года

Игорь Акинфеев сделал третью результативную передачу в РПЛ с 2009 года
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Результативная передача в матче 21-го тура РПЛ с «Акроном» (1:2) стала третьей для 38-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в этом соревновании с 2009 года, когда стала доступна подобная статистика. Об этом сообщает Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

Первые две результативные передачи Акинфеев сделал в 2010 и 2022 годах.

Российский вратарь является воспитанником академии красно-синих. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в девяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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