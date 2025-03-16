Игорь Акинфеев сделал третью результативную передачу в РПЛ с 2009 года
Поделиться
Результативная передача в матче 21-го тура РПЛ с «Акроном» (1:2) стала третьей для 38-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в этом соревновании с 2009 года, когда стала доступна подобная статистика. Об этом сообщает Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36' 0:2 Гуарирапа – 59' 1:2 Хубулов – 64'
Первые две результативные передачи Акинфеев сделал в 2010 и 2022 годах.
Российский вратарь является воспитанником академии красно-синих. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в девяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.
Материалы по теме
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
Комментарии
- 16 марта 2025
-
17:23
-
17:12
-
17:05
-
17:04
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:45
-
16:45
-
16:43
-
16:34
-
16:33
-
16:33
-
16:30
-
16:23
-
16:21
-
16:15
-
16:10
-
16:06
-
15:58
-
15:54
-
15:46
-
15:45
-
15:38
-
15:36
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:22
-
15:20
-
15:15
-
15:15
-
15:13
-
15:07
-
15:00