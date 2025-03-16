Игорь Акинфеев сделал третью результативную передачу в РПЛ с 2009 года

Результативная передача в матче 21-го тура РПЛ с «Акроном» (1:2) стала третьей для 38-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в этом соревновании с 2009 года, когда стала доступна подобная статистика. Об этом сообщает Opta Sports.

Первые две результативные передачи Акинфеев сделал в 2010 и 2022 годах.

Российский вратарь является воспитанником академии красно-синих. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в девяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: