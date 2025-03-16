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Защитник ЦСКА Круговой: зуб нормально, надо сходить к стоматологу

Защитник ЦСКА Круговой: зуб нормально, надо сходить к стоматологу
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Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о своём зубе, часть которого он сломал в первом тайме матча 21-го тура чемпионата России с «Акроном» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

«Как зуб? Нормально, надо сходить к стоматологу, а там посмотрим», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Кругового с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 3 млн.

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