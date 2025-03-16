«Ротор» и «Сокол» поделили очки в матче 24-го тура Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались волгоградский «Ротор» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Итоговый результат — 2:2.
На шестой минуте защитник «Ротора» Заурбек Плиев закатил мяч в свои ворота. На 31-й минуте защитник Павел Забелин сравнял счёт. На 70-й минуте отличился хавбек волгоградской команды Дмитрий Лаврищев. На 88-й минуте Лаврищев оформил дубль во встрече — 2:2.
После 24 сыгранных матчей «Ротор» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 33 очка. «Сокол» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 50 очков.
- 16 марта 2025
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