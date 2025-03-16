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«Ротор» и «Сокол» поделили очки в матче 24-го тура Первой лиги

«Ротор» и «Сокол» поделили очки в матче 24-го тура Первой лиги
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Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались волгоградский «Ротор» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Итоговый результат — 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Плиев – 6'     0:2 Забелин – 31'     1:2 Лаврищев – 70'     2:2 Лаврищев – 90'    

На шестой минуте защитник «Ротора» Заурбек Плиев закатил мяч в свои ворота. На 31-й минуте защитник Павел Забелин сравнял счёт. На 70-й минуте отличился хавбек волгоградской команды Дмитрий Лаврищев. На 88-й минуте Лаврищев оформил дубль во встрече — 2:2.

После 24 сыгранных матчей «Ротор» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 33 очка. «Сокол» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 50 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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