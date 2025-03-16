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Круговой уверен, что Дзюба побьёт рекорд по результативности в сборной России

Круговой уверен, что Дзюба побьёт рекорд по результативности в сборной России
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Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба побьёт рекорд по результативности в сборной России. Также 26-летний футболист оценил качество поля на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)», где сегодня красно-синие победили «Акрон» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

— Как тебе качество поля в Самаре?
—Вообще никаких проблем. У нас на базе такое же поле. Нет проблем. Так что мы готовились.

— Обрадовался ли, что в итоговом списке сборной России нет Сантоса?
— Нет. Никак не отреагировал. Вызов в сборную всегда интересен. Гордость играть за страну. Будем биться, два матча должны побеждать.

— Побьёт ли Дзюба рекорд?
— Да, побьёт, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В четверг, 13 марта, Дзюба был включён в окончательный состав российской национальной команды на мартовский сбор, в рамках которого 19 марта она проведёт товарищескую игру с Гренадой, а 25 марта встретится с Замбией.

В составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. На текущий момент Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды.

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