Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба побьёт рекорд по результативности в сборной России. Также 26-летний футболист оценил качество поля на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)», где сегодня красно-синие победили «Акрон» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).

— Как тебе качество поля в Самаре?

—Вообще никаких проблем. У нас на базе такое же поле. Нет проблем. Так что мы готовились.

— Обрадовался ли, что в итоговом списке сборной России нет Сантоса?

— Нет. Никак не отреагировал. Вызов в сборную всегда интересен. Гордость играть за страну. Будем биться, два матча должны побеждать.

— Побьёт ли Дзюба рекорд?

— Да, побьёт, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В четверг, 13 марта, Дзюба был включён в окончательный состав российской национальной команды на мартовский сбор, в рамках которого 19 марта она проведёт товарищескую игру с Гренадой, а 25 марта встретится с Замбией.

В составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. На текущий момент Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды.

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