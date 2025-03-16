«Балтика» с минимальным счётом обыграла «Тюмень» в матче 24-го тура Первой лиги
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Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тюмень» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). «Балтика» обыграла «Тюмень» со счётом 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Петров – 75'
Единственный гол в матче на 75-й минуте забил полузащитник «Балтики» Илья Петров — 1:0.
Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 50 очков после 24 матчей. «Тюмень» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав 16 очков. В следующем туре «Балтика» встретится с «Уфой» (23 марта), а «Тюмень» — с «КАМАЗом» (22 марта).
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