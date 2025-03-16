«Арсенал» — «Челси»: Мерино открыл счёт на 20-й минуте

В эти минуты проходит матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются лондонские «Арсенал» и «Челси». Игра идёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Матч начался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

На 20-й минуте полузащитник «Арсенала» Микель Мерино открыл счёт — 1:0.

После 28 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 49 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков после 29 матчей.