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«Арсенал» — «Челси»: Мерино открыл счёт на 20-й минуте

«Арсенал» — «Челси»: Мерино открыл счёт на 20-й минуте
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В эти минуты проходит матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются лондонские «Арсенал» и «Челси». Игра идёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Матч начался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Лондон
Перерыв
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Мерино – 20'    

На 20-й минуте полузащитник «Арсенала» Микель Мерино открыл счёт — 1:0.

После 28 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 49 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков после 29 матчей.

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Турнирная таблица АПЛ
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