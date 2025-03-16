«Рубин» дома обыграл «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Рубин» и «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 72-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник казанской команды Александр Зотов.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 32 очка за 21 матч. «Пари НН» заработал 19 очков после 21 игры и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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