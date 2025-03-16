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«Аталанта» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45

«Аталанта» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45
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Сегодня, 16 марта, состоится матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» возглавляет чемпионскую гонку в Серии А с 61 очком в 28 матчах. «Аталанта» занимает в турнирной таблице третье место, у команды 58 набранных очков. Отрыв от «Ювентуса», который занимает четвёртое место, составляет шесть очков. На второй строчке располагается «Наполи» с 61 очком в 29 матчах.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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