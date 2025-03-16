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ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы над «Акроном»

ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы над «Акроном»
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Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала видео из раздевалки команды после победы над тольяттинским «Акроном» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

Видео с официальной страницы ЦСКА в VK.

Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). ЦСКА обыграл «Акрон» со счётом 2:1.

После 21 сыгранного матча «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

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