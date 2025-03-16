«ПСЖ» — «Марсель»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 22:45

Сегодня, 16 марта, состоится матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Встреча будет завершать программу 26-го тура чемпионата Франции. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пари Сен-Жермен» возглавляет чемпионскую гонку в Лиге 1 после 25 туров. В активе парижан 65 набранных очков. «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице с 49 очками. Отрыв от «Монако», который занимает третье место, составляет два очка.