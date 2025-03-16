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«Рейнджерс» вырвал победу у «Селтика» в концовке сверхрезультативного дерби «старой фирмы»

«Рейнджерс» вырвал победу у «Селтика» в концовке сверхрезультативного дерби «старой фирмы»
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Завершился матч 30-го тура шотландской Премьер-лиги, в котором встречались «Селтик» и «Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:30 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Шотландия — Премьер-лига . 30-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Селтик
Глазго
Окончен
2 : 3
Рейнджерс
Глазго
0:1 Раскин – 4'     0:2 Диоманде – 37'     1:2 Маэда – 48'     2:2 Хататэ – 74'     2:3 Игамане – 88'    

Первый гол в матче был забит на четвёртой минуте. Отличился полузащитник «Рейнджерс» Николас Раскин. На 37-й минуте Мохаммед Диоманде удвоил преимущество гостей. На 48-й минуте игрок «Селтика» Дайдзэн Маэда отыграл один мяч, а на 74-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря голу Рео Хататэ.

Победу гостям принёс гол нападающего Хамзы Игамане на 88-й минуте.

После этой победы в активе «Рейнджерс» стало 62 очка. Команда занимает второе место в чемпионате Шотландии. «Селтик» возглавляет турнирную таблицу с 75 очками.

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