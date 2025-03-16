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Вратарь «Ахмата» Ульянов назвал кубковую игру с «Краснодаром» лучшей в карьере

Вратарь «Ахмата» Ульянов назвал кубковую игру с «Краснодаром» лучшей в карьере
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Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов прокомментировал свою игру в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 56'     1:1 Бериша – 66'     1:2 Бериша – 72'    

«Я готовился к тому, что сыграю в кубковом матче с «Краснодаром». Сразу после игры с «Локомотивом» тренер вратарей заявил, что буду играть. Кордоба хоть и один из лучших бомбардиров чемпионата России, но по статистике пенальти он исполняет не очень хорошо. Я не считаю, что отбитый пенальти в игре с «Краснодаром» — это моя заслуга, нападающий просто плохо ударил. Я в любом случае должен был забирать такой мяч.

В целом в матче было очень много моментов. Было приятно провести хорошую игру. Меня поддерживали партнёры и семья, поэтому я не мог взять и облажаться. Если брать всю карьеру и уровень сопротивления, матч с «Краснодаром» — лучший в моей карьере. Были такие же хорошие игры в Казахстане, но уровень соперника совсем другой. Одно дело, когда против тебя играет Кордоба, а другое – футболист из чемпионата Казахстана», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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