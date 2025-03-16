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Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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«ПСЖ» — «Марсель»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть трансляцию

«ПСЖ» — «Марсель»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 16 марта, состоится матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Встреча будет завершать программу 26-го тура чемпионата Франции. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

Матч «ПСЖ» — «Марсель» будет транслироваться онлайн-кинотеатром Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари Сен-Жермен» возглавляет чемпионскую гонку в Лиге 1 после 25 туров. В активе парижан 65 набранных очков. «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице с 49 очками. Отрыв от «Монако», которое занимает третье место, составляет два очка.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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