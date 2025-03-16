Диего Симеоне высказался о предстоящем матче «Атлетико» с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о предстоящем матче своей команды с «Барселоной» в рамках 28-го тура чемпионата Испании, который пройдёт сегодня, 16 марта, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Мы переживаем. Нам предстоит сыграть с блестящей командой. Они очень хорошо играли на этой неделе, и, конечно, нам придётся играть на высоком уровне для того, чтобы доставить им проблемы», — сказал Симеоне на пресс-конференции перед матчем.

После 26 матчей Примеры каталонский клуб с 57 очками занимает первое место. Мадридская команда набрала 56 очков в 27 встречах.