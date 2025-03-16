«Пари НН» не заслуживал такого результата». Гончаренко высказался о поражении от «Рубина»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).

«К сожалению, мы много пропускаем со стандартов. Думаю, что мы не заслуживали такого результата. Потому что и в первой половине, и в концовке второй половины, может быть, за исключением 15 минут второго тайма, мы были лучше. Игра была под нашим контролем. Нам нужно продолжать верить, потому что у нас достаточно сил и качеств, чтобы дальше хорошо играть. Не понравилось, что не смогли забить. Были предпосылки, где‑то неудачная обработка, где‑то вратарь удачно сыграл, где‑то плохое расположение, чтобы завершать», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

На 72-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник казанской команды Александр Зотов.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 32 очка за 21 матч. «Пари НН» заработал 19 очков после 21 игры и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.