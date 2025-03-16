«Бетис» одержал волевую победу над «Леганесом» в Ла Лиге, уступая в два мяча

«Леганес» и «Бетис» встречались в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Карлосом Альваресом Фернандесем. Матч завершился волевой победой гостей — 3:2.

На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Леганеса». Двумя голами на 29-й и 45-й минуте отметился форвард хозяев поля Даниэль Раба. Во второй половине игры полузащитник «Бетиса» Иско реализовал пенальти на 64-й минуте, форвард команды Седрик Бакамбу на 78-й минуте восстановил равенство в счёте. На 82-й минуте нападающий Кучо Эрнандес после передачи Иско принёс «Бетису» волевую победу.

«Бетис» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает шестое место с 44 очками в 28 матчах. «Леганес» опустился на 18-е место в зону вылета. У команды 27 очков.