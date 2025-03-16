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Леганес — Бетис, результат матча 28-го тура Ла Лиги, счёт 2:3, 16 марта 2025 года

«Бетис» одержал волевую победу над «Леганесом» в Ла Лиге, уступая в два мяча
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«Леганес» и «Бетис» встречались в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Карлосом Альваресом Фернандесем. Матч завершился волевой победой гостей — 3:2.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
2 : 3
Бетис
Севилья
1:0 Раба – 29'     2:0 Раба – 44'     2:1 Иско – 64'     2:2 Бакамбу – 78'     2:3 Эрнандес – 82'    

На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Леганеса». Двумя голами на 29-й и 45-й минуте отметился форвард хозяев поля Даниэль Раба. Во второй половине игры полузащитник «Бетиса» Иско реализовал пенальти на 64-й минуте, форвард команды Седрик Бакамбу на 78-й минуте восстановил равенство в счёте. На 82-й минуте нападающий Кучо Эрнандес после передачи Иско принёс «Бетису» волевую победу.

«Бетис» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает шестое место с 44 очками в 28 матчах. «Леганес» опустился на 18-е место в зону вылета. У команды 27 очков.

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Турнирная таблица Ла Лиги
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