Голкипер «Ахмата» Ульянов: после матча с «Краснодаром» пришло много хвалебных сообщений

Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов рассказал о положительных отзывах о своей игре после матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

«После матча с «Краснодаром» пришло очень много хвалебных сообщений, и многие меня удивили. Мне написали ребята, с которыми не общался несколько лет. Было очень приятно, что из моего города следят за мной. Это очень приятно.

Также после игры похвалил Георгий Шелия. Сказал пару хороших слов. С тренером вратарей мы обсудили моменты, в которых можно было сыграть лучше. Я считаю, их было достаточно», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.