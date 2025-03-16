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Голкипер «Ахмата» Ульянов: после матча с «Краснодаром» пришло много хвалебных сообщений

Голкипер «Ахмата» Ульянов: после матча с «Краснодаром» пришло много хвалебных сообщений
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Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов рассказал о положительных отзывах о своей игре после матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 56'     1:1 Бериша – 66'     1:2 Бериша – 72'    

«После матча с «Краснодаром» пришло очень много хвалебных сообщений, и многие меня удивили. Мне написали ребята, с которыми не общался несколько лет. Было очень приятно, что из моего города следят за мной. Это очень приятно.

Также после игры похвалил Георгий Шелия. Сказал пару хороших слов. С тренером вратарей мы обсудили моменты, в которых можно было сыграть лучше. Я считаю, их было достаточно», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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