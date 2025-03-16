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Президент «Атлетико»: Куртуа надо заткнуться, он должен быть благодарным, что играл за нас

Президент «Атлетико»: Куртуа надо заткнуться, он должен быть благодарным, что играл за нас
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на слова вратаря «Реала» Тибо Куртуа об отменённом голе нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«У меня есть кадры, на которых Хулиан даже не касается мяча. Куртуа должен заткнуться. Он должен быть благодарен, что был в «Атлетико». Он должен делать то, что он делал с нами: быть джентльменом и лордом», — приводит слова Сересо Diario Sport.

Напомним, в послематчевой серии пенальти удар Хулиана Альвареса был не засчитан из-за двойного касания нападающим мяча. В результате мадридский «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов.

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