Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сьон» в меньшинстве сыграл вничью с «Грассхоппером», Миранчук остался в запасе

«Сьон» в меньшинстве сыграл вничью с «Грассхоппером», Миранчук остался в запасе
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 28-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Грассхоппер» и «Сьон». Команды играли на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лионелем Чуди (Швейцария). Итоговый результат — 1:1.

Швейцария — Суперлига . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Грассхоппер
Цюрих
Окончен
1 : 1
Сьон
Сьон
0:1 Кололли – 45+2'     1:1 Мучи – 90+4'    
Удаления: нет / Лаванши – 71'

На 45+2-й минуте полузащитник «Сьона» Беньямин Кололли открыл счёт. На 71-й минуте красную карточку получил защитник гостей Нума Лаванши. Ответный мяч «Грассхоппера» на 90+4-й минуте забил нападающий Николас Мучи — 1:1. Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук остался в запасе.

После 28 сыгранных матчей «Грассхоппер» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 27 очков. «Сьон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025 возглавляет «Серветт», у которого 48 очков после 28 встреч.

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
Материалы по теме
Антон Миранчук стал отцом во второй раз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android