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«Сьон» в меньшинстве сыграл вничью с «Грассхоппером», Миранчук остался в запасе

Завершился матч 28-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Грассхоппер» и «Сьон». Команды играли на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лионелем Чуди (Швейцария). Итоговый результат — 1:1.

На 45+2-й минуте полузащитник «Сьона» Беньямин Кололли открыл счёт. На 71-й минуте красную карточку получил защитник гостей Нума Лаванши. Ответный мяч «Грассхоппера» на 90+4-й минуте забил нападающий Николас Мучи — 1:1. Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук остался в запасе.

После 28 сыгранных матчей «Грассхоппер» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 27 очков. «Сьон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025 возглавляет «Серветт», у которого 48 очков после 28 встреч.