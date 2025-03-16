«Фулхэм» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в матче 29-го тура АПЛ

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Дачники» одержали победу cо счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 78-й минуте. Отличился бразильский нападающий «Фулхэма» Родриго Мунис. На 88-й минуте экс-игрок «шпор» Райан Сесеньон удвоил преимущество хозяев.

После этой победы в активе «Фулхэма» стало 45 очков. «Дачники» поднялись на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» набрал 34 очка после 29 матчей и находится на 13-й строчке.