«Фулхэм» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в матче 29-го тура АПЛ
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Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Дачники» одержали победу cо счётом 2:0.
Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мунис – 78' 2:0 Сесеньон – 88'
Первый гол в матче был забит на 78-й минуте. Отличился бразильский нападающий «Фулхэма» Родриго Мунис. На 88-й минуте экс-игрок «шпор» Райан Сесеньон удвоил преимущество хозяев.
После этой победы в активе «Фулхэма» стало 45 очков. «Дачники» поднялись на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» набрал 34 очка после 29 матчей и находится на 13-й строчке.
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