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Арсенал — Челси, результат матча 29-го тура АПЛ, счёт 1:0, 16 марта 2025 года

«Арсенал» обыграл «Челси» в матче 29-го тура АПЛ
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Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Челси». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). «Арсенал» обыграл «Челси» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Мерино – 20'    

Единственный гол в матче на 20-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Микель Мерино, получив голевую передачу от хавбека Мартина Эдегора — 1:0.

После 29 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 49 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков после 29 матчей.

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