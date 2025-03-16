«Арсенал» обыграл «Челси» в матче 29-го тура АПЛ

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Челси». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). «Арсенал» обыграл «Челси» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 20-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Микель Мерино, получив голевую передачу от хавбека Мартина Эдегора — 1:0.

После 29 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 49 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков после 29 матчей.