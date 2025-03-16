Шамиль Тарпищев: ожидание от матча с «Зенитом» — только победа «Спартака»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался перед матчем «Спартака» с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ожидание от матча с «Зенитом» — только победа «Спартака». Другого варианта нет», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московский «Спартак» примет на своём поле «Зенит» в заключительном матче 21-го тура чемпионата России. В случае победы подопечные Деяна Станковича сравняются с сине-бело-голубыми по очкам. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 20 матчах, у «Зенита» 43 очка и второе место.