Шамиль Тарпищев: ожидание от матча с «Зенитом» — только победа «Спартака»
Поделиться
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался перед матчем «Спартака» с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ожидание от матча с «Зенитом» — только победа «Спартака». Другого варианта нет», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Московский «Спартак» примет на своём поле «Зенит» в заключительном матче 21-го тура чемпионата России. В случае победы подопечные Деяна Станковича сравняются с сине-бело-голубыми по очкам. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 20 матчах, у «Зенита» 43 очка и второе место.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
18:54
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:24
-
18:22
-
18:16
-
18:15
-
18:12
-
18:03
-
17:46
-
17:44
-
17:36
-
17:30
-
17:23
-
17:12
-
17:05
-
17:04
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:45
-
16:45
-
16:43
-
16:34
-
16:33
-
16:33
-
16:30
-
16:23