Голкипер «Рубина» Ставер поделился эмоциями от вызова в сборную России

Голкипер казанского «Рубина» Евгений Ставер высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:0), а также поделился эмоциями от попадания в окончательный состав сборной России на мартовский сбор.

— Какой эпизод матча был самым сложным?

— Наверное, натиск в первом тайме. Со стандартов, когда им доводилось доставать мяч и бить по воротам, когда приходилось вступать в игру. Это самые сложные моменты.

— Когда узнали о вызове в сборную России?

— Узнал вообще от тренера. Всё. Что почувствовал? Переживал, понятное дело, но ничего. Когда был расширенный список, это во внимание не особо принял, а когда в основную сборную вызвали, то чуть‑чуть порадовался этому.

— Как вызов в сборную повлиял на сегодняшнюю игру?

— Никак, — сказал Ставер в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в марте сборная России проведёт два товарищеских матча. Соперниками российской национальной команды станут сборные Гренады и Замбии. Встречи пройдёт 19 и 25 марта соответственно.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 32 очка за 21 матч. «Пари НН» заработал 19 очков после 21 игры и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.