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Голкипер «Рубина» Ставер поделился эмоциями от вызова в сборную России

Голкипер «Рубина» Ставер поделился эмоциями от вызова в сборную России
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Голкипер казанского «Рубина» Евгений Ставер высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:0), а также поделился эмоциями от попадания в окончательный состав сборной России на мартовский сбор.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зотов – 72'    

— Какой эпизод матча был самым сложным?
— Наверное, натиск в первом тайме. Со стандартов, когда им доводилось доставать мяч и бить по воротам, когда приходилось вступать в игру. Это самые сложные моменты.

— Когда узнали о вызове в сборную России?
— Узнал вообще от тренера. Всё. Что почувствовал? Переживал, понятное дело, но ничего. Когда был расширенный список, это во внимание не особо принял, а когда в основную сборную вызвали, то чуть‑чуть порадовался этому.

— Как вызов в сборную повлиял на сегодняшнюю игру?
— Никак, — сказал Ставер в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в марте сборная России проведёт два товарищеских матча. Соперниками российской национальной команды станут сборные Гренады и Замбии. Встречи пройдёт 19 и 25 марта соответственно.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 32 очка за 21 матч. «Пари НН» заработал 19 очков после 21 игры и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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