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«Ростов» — «Краснодар»: гол хозяев был отменён после вмешательства VAR

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 64-й минуте иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку ворот «Краснодара», однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за фола в атаке.

В минувшем туре жёлто-синие победили «Оренбург» со счётом 2:1, а «быки» обыграли «Пари НН» со счётом 3:0.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 20 матчей. «Краснодар» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Зенит», который также набрал 43 очка.