Арбитр Федотов оценил решение судей отменить гол «Ростова» в ворота «Краснодара»

Арбитр Игорь Федотов высказался об отмене гола иранца Мохаммада Мохеби в матче «Ростова» и «Краснодара» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Краснодара». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тут смотрят, кто играл в мяч. Комличенко опоздал и попал по ноге защитнику «Краснодара». Так что отмена гола – правильное решение, был фол в атаке. Говорить о том, что была ошибка Кукуяна, я бы не стал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 64-й минуте иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку ворот «Краснодара», однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за фола в атаке.