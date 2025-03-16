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Арбитр Федотов оценил решение судей отменить гол «Ростова» в ворота «Краснодара»

Арбитр Федотов оценил решение судей отменить гол «Ростова» в ворота «Краснодара»
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Арбитр Игорь Федотов высказался об отмене гола иранца Мохаммада Мохеби в матче «Ростова» и «Краснодара» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Краснодара». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 78'    

«Тут смотрят, кто играл в мяч. Комличенко опоздал и попал по ноге защитнику «Краснодара». Так что отмена гола – правильное решение, был фол в атаке. Говорить о том, что была ошибка Кукуяна, я бы не стал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 64-й минуте иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку ворот «Краснодара», однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за фола в атаке.

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