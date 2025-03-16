Болельщики «Спартака» встретили Александра Соболева перед матчем с «Зенитом»

Болельщики московского «Спартака» встретили нападающего «Зенита» Александра Соболева, ранее выступавшего в составе красно-белых, перед очным матчем этих команд в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.