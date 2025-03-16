Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов: на хоккей сходил, «Спартак» победил. Дай бог, победит и в футболе

Черчесов: на хоккей сходил, «Спартак» победил. Дай бог, победит и в футболе
Комментарии

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с «Зенитом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«На хоккей сходил, «Спартак» победил. Дай бог, «Спартак» победит и в футболе», — передает слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» примет на своём поле санкт-петербургский «Зенит» в заключительном матче 21-го тура чемпионата России. В активе красно-белых 40 очков после 20 матчей, у «Зенита» 43 очка.

Хоккейный «Спартак» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче Континентальной хоккейной лиги. Игра проходила в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершилась победой красно-белых со счётом 4:2.

Материалы по теме
«Матч «Спартак» — «Зенит» — не главный в году». Широков — о разгаре чемпионской гонки
Эксклюзив
«Матч «Спартак» — «Зенит» — не главный в году». Широков — о разгаре чемпионской гонки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android