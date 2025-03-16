Черчесов: на хоккей сходил, «Спартак» победил. Дай бог, победит и в футболе

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с «Зенитом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«На хоккей сходил, «Спартак» победил. Дай бог, «Спартак» победит и в футболе», — передает слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» примет на своём поле санкт-петербургский «Зенит» в заключительном матче 21-го тура чемпионата России. В активе красно-белых 40 очков после 20 матчей, у «Зенита» 43 очка.

Хоккейный «Спартак» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче Континентальной хоккейной лиги. Игра проходила в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершилась победой красно-белых со счётом 4:2.